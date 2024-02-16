كرم جبر: مصر رمانة الميزان للأحداث فى المنطقة

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، علي الجهود الدبلوماسية المصرية في دعم الأمن القومي المصري، موضحًا دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة: "الاتفاق بين مصر وتركيا حول الوضع في ليبيا خطوة جيدة وتؤتي ثمارها في المستقبل".

وأضاف أن زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى مصر مبشرة وخطوة إلى الأمام وبداية صفحة جديدة، موضحًا أن الأقباط جزء من النسيج المصري لا يمكن الانفصال عنه.

وأشار إلى أن مصر رمانة الميزان للأحداث في المنطقة، وأنه ليس من مصلحة إسرائيل أن تكون هناك علاقات مصرية أمريكية جيدة.