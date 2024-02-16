الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على الحجار يكشف تفاصيل مشروع 100 سنة غُنا

علي الحجار
علي الحجار

كشف الفنان علي الحجار، عن تفاضيل مشروع 100 سنة غنا، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "أون ست"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، "100 سنة غنا" اسم المشروع الذي أطلقته دار الأوبرا، للاحتفاء بالملحنين ومشروعاتهم.

وأضاف: "بدأت من سنة 1981 منذ أغنية تاج العيون لمحمد فوزي، وبعد نجاحها وانتشارها، والنجاح الذي حققه المشروع جعلنا نفكر في تقديمه كمشروع أو برنامج تليفزيوني لتوثيق الألحان عبر دار الأوبرا لأنه أحسن مكان وأمن مكان لتوثيق الألحان من الموسيقيين الشرقيين والغربيين".

ومن جانبه عبر خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، عن سعادته بتبني دار الأوبر لهذا المشروع الذي يقوم علي إحياء التراث المصري الجميل. 

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