الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

برلمانى: النسخة الثانية من الحوار الوطنى تأكيد لنجاح "الأولى"

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال

كشف النائب عصام هلال، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، عن استعدادات الأحزاب للمرحلة الثانية من الحوار الوطني والملف الاقتصادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر قناة "DMC"، مساء اليوم الجمعة، إن النسخة الثانية من الحوار الوطني، تأتي تأكيدًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى منه، مشيرًا إلى أن مساحات الاتفاق بين الأحزاب كانت أكثر بكثير من مساحات الخلاف.

وأضاف أن الحكومة سعت لاتخاذ إجراءات تنفيذية بخصوص مخرجات الحوار الوطني، موضحًا أن النسخة الثانية ستكون أكثر تعمقًا، واستكمال لما تم بدأه في النسخة الأولى.

وأوضح أن جلسات الشق الاقتصادي في النسخة الثانية من الحوار الوطني ستكون أكثر تعمقًا، وسيشارك فيها كل الأحزاب السياسية.

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