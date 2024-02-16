فى رفح الفلسطينية.. نازحون يلعبون مباريات للكرة الطائرة للتخفيف من مآسيهم

استعرض تقرير فيديو لفضائية "إكسترا نيوز" لعب نازحين فلسطينيين مباريات الكرة الطائرة لللخفيف من مآسيهم.

وقال التقرير إن هناك صلابة وصمودا يشهد لهما التاريخ لأبناء غزة، أولئك الذين يعيشون أحلك لحظات حياتهم، وأصبحوا يقدرون كل دقيقة يعيشونها علي قيد الحياة في ظل ارتفاع أعداد الشهداء والجرحي كل ساعة.

وأضاف أنه في رفح الفلسطينية، التي أصبحت تزخر بالفوضي؛ جراء العدوان؛ وجد مجموعة من الفلسطينيين داخل أحد مخيمات النازحين يقضون وقت الراحة في لعب مباراة طويلة للكرة الطائرة للتخفيف عن أنفسهم من المشاهد المأساوية للغارات الإسرائيلية.