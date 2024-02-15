الباز: مصر تتعامل بدبلوماسية مرنة مع القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر تتعامل بدبلوماسية مرنة وخشنة، لافتًا إلى أن معركة اجتياح رفح الفلسطينية هي النقطة الأخيرة لإجبار الفلسطينيين للنزوح إلى الحدود.

وذكر "الباز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هناك 1.4 مليون يتواجدون في رفح، ومن الممكن دخولهم إلى الحدود المصرية بسبب أي عملية.

وأكد أن الجيش المصري جاهز، وهناك 106 ملايين مصري جاهزون أيضا ويدعمون جيشهم.

وأشار إلى أن تصاعد الأحداث تقول إن كل الأطراف تصل لقمة التصعيد، حتى تصل إلى مائدة المفاوضات، مضيفًا: "لا أتوقع أن تكون هناك معركة أو حرب لكن التوقع بنسبة كام 50 / 50%، لأن مصر تعمل على ألا يكون هناك مواجهة مباشرة.

وتابع: "مصر لو دخلت معركة العالم كله هيبقى على قلب رجل واحدة، ومجرد ما مصر قالت في سيناريوهات مطروحة غير المفاوضات ناس جت وقعدت تتفاوض".