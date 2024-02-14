الأربعاء 14 فبراير 2024
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خالد الجندى: عدد الرسل فى القرآن 25 والأنبياء 125 ألفًا

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن عدد الرسل المذكورين في القرآن الكريم 25 رسولًا، إنما عدد الأنبياء كثيرون أوصلهم الإمام ابن كثير وغيره لـ125 ألف نبي، موضحًا أن القرآن الكريم عبر عن كلمة النبي والرسول في كثير من الآيات.

أضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي أم سي، أن تنزيل الرسالة من الله سبحانه وتعالى أعلى من النبوة والترتيب للأولوية يكون رسولًا ثم نبيًا ثم عبدًا، قائلًا: "في رأي أعلى درجة ممكن توصل لها في حياتك أن تكون عبدًا لله وهي أعلى من النبي وهذا رأي الشخصي".

وتابع "لما ربنا أراد أن يمدح الأنبياء وصفهم بالعبودية"، واستشهد على كلامه بآيات من القرآن في قوله تعالى: (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ)، كما أنه قال حينما أراد أن يمدح النبي (ص): (سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى) وأيضًا: (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ).

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