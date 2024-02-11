كيف تستفيد مصر من اتفاقيات التجارة مع التكتلات الاقتصادية العالمية؟

كشف الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات التجارة مع التكتلات الاقتصادية العالمية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن التكتلات الاقتصادية العالمية فرصة مصر لتعزيز صادرات منتجاتها المصنعة محليا.

وأوضح أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، يسهم في تخفيف أزمة الدولار على الاقتصاد المصري، مع زيادة التبادل التجاري والاتجاه نحو التسوية بالعملات المحلية.

وأضاف أن ذلك يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ويتيح خفض تكلفة التحويلات، بجانب تيسير فرص الحصول على تمويلات ومزايا تجارية واستثمارية.

وأشار إلى أن هناك فوائد عديدة ستعود على مصر من انضمامها إلى تكتل البريكس، منوهًا أن العالم يشهد الآن إعادة هيكلة لمراكز قواه وتحوله من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب، ومصر في قلب هذا التحول.