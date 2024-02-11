كيف تؤثر أسعار الفائدة العالمية المرتفعة على الاستثمار فى الملاذات الآمنة؟ (فيديو)

كشف الدكتور أحمد نجم، الخبير الاقتصادي، عن كيفية تأثير أسعار الفائدة العالمية المرتفعة على الاستثمار في الملاذات الآمنة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن السياسة النقدية المتشددة هدفها الضغط على السوق بشكل كبير حتى يتولد نوع من أنواع النشاط الاقتصادي، وبالتالي يتراجع معه التضخم.

وأضاف أن ارتفاع الطلب على الذهب ليس سببه مخاوف الركود الاقتصادي، أو ارتفاعات التضخم فقط، بل تصاعد توقعات استمرار تراجع الدولار الأمريكي في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوضع يتغير بالنسبة للبنوك المركزية في العالم، فالأمر يختلف من أمريكا لبريطانيا، غيره عن اليابان، التي عاشت لمدة عقود في التضخم السالب، وأن البنوك المركزية تحاول أن تحافظ على حاجز نمو مستقر، وعدم الدخول في مرحلة ركود.