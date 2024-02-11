أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": العادات والتقاليد لها هيمنة على المفاهيم الدينية والقوانين

قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن العادات والتقاليد لها هيمنة على المفاهيم الدينية والقوانين.

وأضافت بهي الدين، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": “صدر بيان من نقابة المحامين في التسعينيات بعدم ممارسة المحاميات العمل إلا بوجود محرم”.

وتابعت: "أحب أقول إن المحاماة هي التجربة الأهم في حياتي لأنها جعلتني أرى المجتمع المصري دون ردش أو تجميل لأنك ترى الناس في الأزمة وفي القبح والخناق، فكل ما يظهر أمامك في الشوارع أو قاعات الأفراح تراه بطريقة أخرى تماما في أرض الواقع وترى التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تحدث على حال المصريين عبر رحلة عمرها 43 سنة، وعندما بدأت كان أنواع القضايا مختلفا عن بعضها بـ 10 سنوات، والمجتمع يتحرك والمحاماة ترصد وفي بعض القضايا كنت أجيب الشباب الذين يعملون ونرصد ماذا حدث للمصريين عبر السنوات الماضية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.