الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن مكاوي لـ"الشاهد": اختيار خريجي الإعلام للعمل في المجال يتم وفق أسس غير موضوعية

حسن مكاوي
حسن مكاوي

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن اختيار خريجي الإعلام للعمل في المجال يتم وفق أسس غير موضوعية.

وأكد الدكتور حسن مكاوي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "وتحول خريجوا الاعلام عبأ علي العمل الاعلامي في مصر، وهناك بعض خريجي الإعلام يستحقوا العمل فور تخرجهم بما يمتلكوا من قدرات وإمكانيات واكتساب خبرات بنفسه، ولكن الزحمة تفقدنا كفاءات كثيرة، والنقطة الأخرى المتواكبة مع ذلك هي عملية اختيار الخريجين للعمل في مجالات الإعلام في كثير من الحالات لا تتم وفق أسس موضوعية، فمن الممكن أن يكون هناك من يستحق للعمل ولكن لا تفتح الأبواب أمامه لأسباب آخرى".

برنامج "الشاهد"، يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

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