الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مسافة السكة"| الرئيس السيسى: "لم ولن نخذل أمتنا العربية أبدًا"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استعرض فيلم "مسافة السكة" من إنتاج وثائقيات قطاع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جهود الدولة المصرية في دعم أهالينا في قطاع غزة.

وعرض الفيلم مشاهد للدمار الذي حل بقطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، كما عرض مشاهد للشهداء وحزن الأهالي عليهم.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغت ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري ما جعل مصر دائمًا وأبدًا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، مقدمة التضحيات والدماء وكل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع.

وتابع: "في الحرب كنا مقاتلين.. وفي السلام كنا له مبادرين، لم ولن نخذل أمتنا العربية أبدًا".

مسافة السكة قطاع غزة قطاع الشركة المتحدة عبد الفتاح السيسي

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