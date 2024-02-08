خالد الجندى: “تخزين السلع مخالف للعقيدة”

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من تخزين السلع، لافتا إلى أن هذا التصرف يعتبر مخالف للعقيدة.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المٌذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الخميس: "عشنا أياما صعبة للغاية بين عامي 67 و73".

وأضاف: "اللى عاش الفترة دي عارف يعني إيه بنعيش على الجفاف، وكل الشعب كان عايش على كده، كل شىء كان ببطاقة التموين، حتى شراء الجاز كان بالكوبونات".

وأشار إلى أن السكر كان قوالب ومع الأزمة كان الشخص يضع قالب السكر في فمه ويشرب عليه الشاي، لأنه لا يوجد كمية وفيرة من السكر.