الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد بلبولة لـ"الشاهد": الإبداع المجال الوحيد الذى لا تستطيع الآلة أن تحل فيه محل الإنسان

أحمد بلبولة
أحمد بلبولة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن حالة التشتت التي تعيشها الشخصية المصرية الآن سببها تعدد أنماط التعليم.

وأضاف بلبولة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": الإبداع هو المجال الوحيد الذي لا تستطيع الآلة أن تحل فيه محل الإنسان.

وتابع: "أنا اختبرت الذكاء الاصطناعي في بيت شعر لعبد القاسم الشابي فنسبة لمحمود درويش، عبر ChatGptK ، وأدخل بيت شعر لعبد القاسم الشابي إذا الشعب يومًا أراد الحياة، وحددت نقد البيت، فنقد البيت ونسبه لمحمود درويش، وهذه مسأله من الممكن أن تعالج بعد ذلك باستكمال باقي المدونة، ولكن فكرة القصيدة الإلكترونية والأدب التفاعلي سقطت، هذه المسأل وكلها وقعت في التجريب، والتجريب قطع شوطه وانحسر وستظل القصيدة هي بصمة، وسيظل الإبداع بصمة انسانية مهما تقدمت التكنولوجيا، والمجال الوحيد الذي لن يستطيع أن تحل فيه اللآله محل الإنسان هو الإبداع".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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