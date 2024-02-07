سرايا القدس تعلن استهداف جرافة إسرائيلية وقتل من بداخلها

أعلنت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، عن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية ومقتل من بداخلها وإحراقها، غربي خان يونس، حسبما أفادت فضائية "الغد" في نباء عاجل منذ قليل.

4 إصابات برصاص قناصة إسرائيليين بمحيط مجمع ناصر فى خان يونس

ووقعت 4 إصابات برصاص قناصة إسرائيليين بمحيط منطقة مراكز الإيواء المحيطة بمجمع ناصر في خان يونس.

ودارت اشتباكات عنيفة عقب اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي مخيمي الفارعة جنوب طوباس ونور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية.