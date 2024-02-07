الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سرايا القدس تعلن استهداف جرافة إسرائيلية وقتل من بداخلها

كتائب سرايا القدس
كتائب سرايا القدس

أعلنت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، عن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية ومقتل من بداخلها وإحراقها، غربي خان يونس، حسبما أفادت فضائية "الغد" في نباء عاجل منذ قليل.

4 إصابات برصاص قناصة إسرائيليين بمحيط مجمع ناصر فى خان يونس

ووقعت 4 إصابات برصاص قناصة إسرائيليين بمحيط منطقة مراكز الإيواء المحيطة بمجمع ناصر في خان يونس.

ودارت اشتباكات عنيفة عقب اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي مخيمي الفارعة جنوب طوباس ونور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية. 

 

سرايا القدس فلسطين جرافة عسكرية إسرائيلية الغد

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