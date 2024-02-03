سمير صبرى: السعر الحقيقى للدولار بأقصى تقدير 37.5 جنيه

كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، عن حقيقة التعويم أو تحريك سعر الصرف الفترة المقبلة.

وأضاف خلال حواره، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن هناك العديد من الخطط التي تعكف عليها الدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بوثيقة الملكية، بجانب مفاوضات صندوق النقد الدولي.

وتابع: "لن يحدث إلا إذا كان لدى البنك المركزي القدرة على توفير الدولار لمن يحتاج الدولار، وبخلاف ذلك سندخل في دائرة مع السوق الموازية، وبالتالي الأمر مرتبط بوفرة الدولار والإتاحة".

وواصل: "كل الأرقام الموجودة في السوق الموازية مش هتكون موجودة حال توفر الدولار بالبنك المركزي، والقيمة الحقيقية للدولار قريبة جدًا من البنك المركزي، وأقصى تقدير 37.5 جنيه، مقابل الدولار".