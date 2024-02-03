السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: المرأة مسئولة فى بيت زوجها عن تدبير الأمور المنزلية

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

حرص الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على تهدئة وطمأنة المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. 

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "أنا عارف الدنيا صعبة على الناس وفي ناس بتمر بمحن وأزمات وشدائد في الطعام والدواء والكساء".

وأضاف: "تعالوا نقرأ كلام ربنا وكل واحد يقوم بدوره، والمسئول يقوم بدوره، وكل واحد في موقع المسئولية عن هذه الأزمة، كل إنسان يوم القيامة مسئول عن رعيته من أول الإمام حتي الخادم".

وتابع: "الرسول قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وإن الله سأل يوم القيامة كل مسئول عن ما استرعاه حفظ أم ضيع".

وأكمل: "المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها في تدبير الأمور المنزلية والاقتصاد".

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