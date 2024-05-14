الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة 57 متهما في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

 أبرز التهم في القضية 

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

txt

تأجيل محاكمة 8 ضباط مزيفين سرقوا محل ذهب بالجيزة

txt

تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بـ"خلية المطرية الثانية" لـ9 يونيو

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

الدائرة الثالثة إرهاب هيكل اللجان النوعية للإخوان جماعة إرهابية التحريض ضد مؤسسات الدولة النيابة

الأكثر قراءة

عاجل| أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 2024/5/14 بالجنيه والدولار

مانشستر سيتى يتحدى توتنهام لانتزاع قمة الدورى الإنجليزى من أرسنال

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/5/14

نزوح 400 ألف من رفح الفلسطينية جراء تصاعد العدوان الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟