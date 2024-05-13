الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بـ"خلية المطرية الثانية" لـ9 يونيو

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين سبق اتهامهم مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات فى القضية المعروفة بـ"خلية المطرية الثانية"، لجلسة 9 يونيو للاطلاع.

وجاء فى أمر الإحالة، أنهم فى غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة المطرية، تولى المتهمان الأول والثانى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن طورا هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تنفيذ عمليات عدائية.

ثانيًا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيقها.

ثالثًا: المتهمان الثالث والثالث عشر أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام بمعونات مادية.

رابعًا: المتهمون الثالث والسادس والسابع والثالث عشر حازوا وأحرزوا مواد مفقعة بقصد استعمالها فى غرض إرهابى يخل بالأمن والنظام العام، استعملوا مفرقعات بغرض تخرى المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة.

خامسًا: المتهمون الثالث والثامن والحادى عشر والثالث عشر والرابع عشر أيضًا، حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.

سادسًا: المتهمان السادس والثانى عشر استخدما موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم الإرهابية المنتمين لها، بأن استخدما برنامج "تلجرام" المؤمن بشبكة المعلومات الدولية لتبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الجماعة.

جنايات مستأنف بدر جماعة إرهابية خلية المطرية الثانية المطرية

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