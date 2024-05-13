الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 8 ضباط مزيفين سرقوا محل ذهب بالجيزة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم، محاكمة 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة مالك محل ذهب كرها عنه فى منطقة الجيزة لجلسة 13 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزارع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزي.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 14759 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة، أن المتهمين " م. ع " 52 سنة، صحاب سوبر ماركت، "م. ال " 42 سنة، طباخة، "ع. ر " 27 سنة، سائق، "ف. ر" 27 سنة سائق، " و. م" 29 سنة، سائق، " ع. ش " 27 سنة، بائع، " أ. م " 32 سنة، "ع. ع" 41 سنة، سرقوا المبلغ المالى المملوك للمجنى عليه " م. م" مالك محل ذهب كرها عنه، عن طريق استدراجه إلى مقصدهم وما أن ظفروا به حتى أشهر المتهم الثالث سلاح نارى فى وجه فالقوا الرعب فى نفسه وتمكنوا من شل إرادته وسرقته.

كما أحرز المتهم الثالث سلاح نارى، وانتحل المتهمين من الثالث حتى الثامن صفة أفراد شرطة.

وتبين أنه تم استدراج المجني عليه من قبل المتهمين وإيهامه بقدرتهم على إستبدال العملات المحلية إلى عملة أجنية وما أن وصل إلى قبلتهم حتى قام المتهمون بسقته كرها عنه بان ظهروا بمظهر أفراد شرطة وأشهروا سلاح نارى فى وجهه وألقو الرعب فى نفسه وتمكنوا من الاستيلاء على أمواله وفرا هاربين.

جنوب القاهرة تشكيل عصابي منطقة الجيزة مر الإحالة سلاح نارى

مواد متعلقة

المؤبد لعاطل انتحل صفة شقيقه لمدة 23 سنة فى الإسكندرية

"انتحل صفة محصل كهرباء".. اعترافات المتهم بقتل مسنة بعين شمس

الأكثر قراءة

أشرف زكي يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

صدمة فى تل أبيب.. تقارير عبرية: دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية «كارثة لإسرائيل»

حسام حسن يتحدث عن عودة الشناوى وحقيقة خلافه مع لاعبى الزمالك وعمر كمال

شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

أشرف زكي يوجه رسالة نارية لطارق الشناوي: بيني وبينك المحكمة (فيديو)

"ضبطوه بيبيع البط".. مصرع مسجل خطر على يد الأهالى بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟