تأجيل محاكمة 8 ضباط مزيفين سرقوا محل ذهب بالجيزة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم، محاكمة 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة مالك محل ذهب كرها عنه فى منطقة الجيزة لجلسة 13 يونيو المقبل.



صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزارع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزي.



وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 14759 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة، أن المتهمين " م. ع " 52 سنة، صحاب سوبر ماركت، "م. ال " 42 سنة، طباخة، "ع. ر " 27 سنة، سائق، "ف. ر" 27 سنة سائق، " و. م" 29 سنة، سائق، " ع. ش " 27 سنة، بائع، " أ. م " 32 سنة، "ع. ع" 41 سنة، سرقوا المبلغ المالى المملوك للمجنى عليه " م. م" مالك محل ذهب كرها عنه، عن طريق استدراجه إلى مقصدهم وما أن ظفروا به حتى أشهر المتهم الثالث سلاح نارى فى وجه فالقوا الرعب فى نفسه وتمكنوا من شل إرادته وسرقته.

كما أحرز المتهم الثالث سلاح نارى، وانتحل المتهمين من الثالث حتى الثامن صفة أفراد شرطة.



وتبين أنه تم استدراج المجني عليه من قبل المتهمين وإيهامه بقدرتهم على إستبدال العملات المحلية إلى عملة أجنية وما أن وصل إلى قبلتهم حتى قام المتهمون بسقته كرها عنه بان ظهروا بمظهر أفراد شرطة وأشهروا سلاح نارى فى وجهه وألقو الرعب فى نفسه وتمكنوا من الاستيلاء على أمواله وفرا هاربين.