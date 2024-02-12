الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"انتحل صفة محصل كهرباء".. اعترافات المتهم بقتل مسنة بعين شمس

متهم
متهم

قررت نيابة عين شمس، حبس فنى ألمونتال أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى، لاتهامه بقتل سيدة بالمعاش أثناء محاولته سرقتها داخل شقتها بدائرة القسم.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، والتصريح بدفن المجنى عليها بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بأنه استغل إقامة المجنى عليها بمفردها وانتحل صفة محصل كهرباء، ليتمكن من التسلل لشقتها، وعندما حاول سرقتها قاومته وحاولت الاستغاثة فقام بضربها عدة ضربات حتى سقطت جثة هامدة.

 

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن االقاهرة، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين وفاة سيدة بالمعاش عمرها 57 عاما، مقيمة بمفردها، وأنها أصيبت بضربات في رأسها على يد فني، حيث حاول سرقتها وأثناء مقاومتها له، ضربها حتى سقطت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة.

 

وأوضحت التحقيقات، أن أهليتها في البداية اعتقدوا وفاتها نتيجة أمراض السكر والقلب، وتم إنهاء إجراءات الدفن، ولكن من خلال مفتش الصحة أثناء الكشف عليها أكد لهم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

فنى ألمونتال حبس نيابة عين شمس قتل

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