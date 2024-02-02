الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكشكي: تواجد الكُتاب الشباب بالنسخة 55 لمعرض الكتاب يؤكد الوعي

جمال الكشكي
جمال الكشكي

علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي، على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن تواجد الكُتاب الشباب بالنسخة 55 لمعرض الكتاب يؤكد ارتفاع الوعي لديهم نتيجة جهود الدولة.

 وأضاف أنه نحو 2.4 مليون زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الأسبوع الأول لافتتاحه، موضحًا أن الدولة تحرض علي أن يكون هناك مساحة للشباب في معرض القاهرة للكتاب.

وأشار إلى أننا أمام حدث ثقافي عالمي يقيس وعي المجتمعات وقاعدته الثقافية ويطور زائقة القراءة والشباب يدرك ذلك جيدًا، وأنه لا يمكن محو الورقيات علي عكس وسائل التواصل الاجتماعي.

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