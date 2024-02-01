الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالخالق لـ"الشاهد": كثير من طقوس العبادات مشتركة بين المسلمين والمسيحيين واليهود

الدكتور جودة عبدالخالق
الدكتور جودة عبدالخالق

أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أن كثيرا من المقولات وطقوس العبادات مشتركة بين المسلمين والمسيحيين واليهود.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": كل ذلك نتاج لمرحلة طويلة من السبعين سنة الأخيرة من انخفاض متتال لدرجة التنوع والقبول علي أنه رحمة ونعمة وعامل من عوامل الرقي، ولو نظرت لمجتمعات ثانية للقياس، نجد سنغافورة الأغلبية الساحقة منهم غير مسلمين".

وتابع: "وكذلك جنوب إفريقيا في عرض قضية فلسطين أمام محكمة العدل الدولية تجد تنوعا في الشخصيات ما بين رجل مسلم وست سمراء ورجل أبيض، وهو مجتمع مش متعايش ولكن متناغم".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور".

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