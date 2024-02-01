الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

7 مليارات يورو حجم المحفظة الإنمائية الموجهة لمصر من البنك الأوروبي

هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، على تصريحات ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بشأن الاستثمار في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن هناك 7 مليارات يورو حجم المحفظة الإنمائية الموجهة لمصر من البنك الأوروبي، موجهة للبنية التحتية.

وأضاف أن هذه التصريحات تنم عن علاقات طيبة ممتدة بين مصر والبنك الأوروبي وهذه العلاقات تنعكس على حجم التمويلات في مصر، وهذه المشروعات منتشرة جغرافيا وتخدم عدد كبير من تعداد السكان.

وأشار إلى أن مشاركة البنك الأوروبي للبنية التحيتة في مصر يحمل وجهة نظر عالمية فضلًا عن خبرات عالمية ستنعكس على الاقتصاد المصري.

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