رانيا يحيى لـ"الشاهد": الجيل الجديد من الفتيات يمتلك قدر كبيرا من الإرداة

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن الجيل الجديد من الفتيات يمتلك قدر كبيرا من الإرداة.

وأضافت "يحيى"، خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز":تمكين المرآه في عهد الرئيس السيسي لم يكن موجود من قبل بهذا القدر".

وتابعت: "بالفعل تم تغيير كثيرًا من هذه الثقافة التي كانت تختزل المرآة، ولا نستطيع أن نقول أنها عدائية بس هي كانت عبارة عن موروث ثقافي متراجع أو رجعي، وينظر للست على أنها داخل البيت وعلي أنها زوجه وأم فقط، ولا ننكر هذا الدور، ولكن للمرآة دور مجتمعي وأن تشارك مثلها مثل الرجل، والجيل الجديد من الفتيات يمتلك قدر كبيرا من الإرداة، وفي أي والست بتتعلم وبتدرس زيها زي الراجل عشان تشتغل ويكون لها دور، وتشارك في التربية داخل المنزل ولابد من مشاركة الرجل في هذا الدور، والتغير عندما يأتي من رأس الدولة وفي أي فعالية مهمة أو مناسبة تتعلق بالمرآة أو بغير المرآة، نجد الرئيس السيسي يتحدث عن المرآة بكل هذا التقدير والاحترام والإجلال وينحني للمرآة إجلالًا ويقدرها بكلام مثل عظيمات مصر ونبض الوطن".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.