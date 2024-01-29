البرديسى: وقف تمويل "الأونروا" يزيد تفاقم الأوضاع الإنسانية فى غزة

علق الدكتور طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، على وقف تمويل "الأونروا"، من قبل دول عديدة استجابة لاستراتجية إسرائيل في التأثير على دول العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن وقف تمويل "الأونروا" يزيد تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف أن هذا القرار سيزيد تفاقم الأمر لأن الأوضاع الإنسانية لا تتحمل تجميد هذه المساعدات، مؤكدًا أن تجميد هذه المساعدات حرب جديدة وعبء ثقيل يقع على الأهالي العزل المدنيين.

وأشار إلى إنه إن كان هذا الإدعاء حقيقي، وهو مشاركة بعض موظفى وكالة الأونروا فى عمليات طوفان الأقصى، فلا يصح أن يعاقب ملايين الفلسطينيين من أجل بضعة أشخاص فى وكالة الأونروا.