الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دلالة رفع الحكومة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر؟

المشروعات متناهية
المشروعات متناهية الصغر

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن دلالة رفع الحكومة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الحكومة قررت رفع الحد الأقصي لتمويل المشروعات متناهية الصغر 10%.

وأضاف أن الدولة خلال السنوات الماضية تدعم أنشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحًا أن هناك مسارين لتمويل المشروعات من خلال المبادرات المنخفضة التكلفة.

وأشار إلى أن المسار الثاني هو من خلال شركات التمويل والجمعيات تحت هيئة الرقابة المالية، موضحًا أن التمويل غير المصرفي مهم لأنه يتم من خلال شركات وجمعيات صغار ويجعل التمويل مناسبًا للمشروعات متناهية الصغر.

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