الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماد عبدالله لـ"الشاهد": القطن المصرى كان سبب احتلال إنجلترا للبلاد

الدكتور حماد عبدالله
الدكتور حماد عبدالله

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إن صناعة الغزل والنسيج بدأت في العشرينيات مع طلعت حرب.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "صناعة الغزل والنسيج بدأت في العشرينيات مع طلعت حرب، والقطن بالذات والمحلة الكبري أحد أسباب خلع طلعت حرب من بنك مصر، والقطن المصري الذي جلبه محمد علي في الـ1805 أصبح له نصيب أن يكون الخام الآولي في العالم ويكون الذهب الأبيض الموجود في مصر، هو أحد أسباب غزو انجلترا لمصر في 1881 واحتلالها وكان هناك دراسة أن مصانع الغزل والنسيج في لندن تقف بسبب أي قلق في مصر أو المنطقة".

وتابع:"فجاء الإنجليز للسيطرة على هذا المورد، والقطن المصري سبب للاحتلال حسب دراسات إنجليزية، وفي 1958 في عهد جمال عبدالناصر لأول مرة في تاريج مصو نزرع 3 مليون فدان قطن، وكان فخر لمصر وكانت ذروة صناعة الغزل والنسيج، وهذا الذي لابد أن نرجع له، بالإضافة أن مصر حاليا مفتوحة علي توطين الصناعة، ونعمل على السيارات وعلى قطاع الاتصالات التكنولوجية".

برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

 

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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