الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماد عبدالله لـ"الشاهد": مصر تعمل الآن على توطين صناعات مثل السيارات

حماد عبدالله
حماد عبدالله

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إن مصر تعمل الآن على توطين صناعات مثل السيارات والاتصالات التكنولوجية.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": مصر حاليا مفتوحة علي توطين الصناعة، ونعمل علي السيارات وعلي قطع الاتصالات التكنولوجية، وكانت وزراة الدكتور أحمد نظيف وصلت لمصر لـ6.7 علي مدار سبع سنوات في الصناعة التكنولوجية، وكان بقيادة أحمد نظيف ومحمود محيي الدين ورشيد محمد رشيد، وأحمد المغربي، وهي مجموعة خرجت من صندوق الحكومة المصرية".

 وتابع: "وأمانة السياسات في الحزب الوطني لم تفسد البلد كما روج البعض، لأنها كانت تحوي أعضاء هيئة تدريس وأساتذة جامعات ومفكرين ومنهم موجود الآن مثل هالة السعيد وعلياء المهدي، ومحمود محيي الدين، وزياد بهاء الدين، وهاني سري الدين، وكلهم شباب أعضاء في الحزب الوطني، وقدموا مشروعات كبيرة للحكومة، ورفعوا نسبة النمو الاقتصادي لمصر، حتي ظهرت فكرة التوريث أمام الجميع ففسد كل شىء، وخرج الشعب المصري ضده، وكانت السياسة في عهد نظيف تدير الاقتصاد، ومسرة العمل في الاقتصاد، وكانت هي القوي الناعمة للدولة في عهد مبارك".

 

برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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