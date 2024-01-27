"مؤتمر الرخاء الإفريقي".. أحمد موسى: العلاقات بين مصر وغانا متطورة ومهمة

قدَّم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة من غانا لفعاليات مؤتمر الرخاء الإفريقي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة “صدى البلد”.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي": "المؤتمر يحضره عدد من ممثلي الحكومات على مستوى الدول الأفريقية".

وتابع: "العلاقات المصرية الغانية متطورة قديمة ومهمة جدًا، وغانا متواجدة على المحيط الأطلسي".

وأضاف: "الزعيم كوامي نكروما يعتبر أول رئيس لغانا بعد الاستقلال عام 1975 وكانت تجمعه علاقة متميزة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

وأكمل: "نكروما تزوج من سيدة مصرية وأنجبت 3 أبناء منهم جمال نكروما الذي كان زميلا في صحيفة الأهرام".