أحمد موسى: "لتر البنزين فى غانا يعادل 65 جنيها"

قدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة من غانا لفعاليات مؤتمر الرخاء الإفريقي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “ صدى البلد”.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "علي مسئوليتي": "أسعار البنزين في غانا مرتفعة بشكل كبير".

وتابع موسى: "سعر لتر البنزين في غانا يعادل 65 جنيها"، مضيفا: "أحب أن أظهر للمواطن نموذج للمعيشة في الدول التي أقوم بزيارتها".

وأضاف: "غانا لا يوجد بها أبراج أو ناطحات سحاب والمباني ليست مرتفعة والمنازل مكونة من 3 أو 4 أدوار فقط".

وأكمل: "غانا لا تعاني من أزمة في الكهرباء ولديها أحد أكبر السدود في أفريقيا لتوليد الكهرباء".