السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: "لتر البنزين فى غانا يعادل 65 جنيها"

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة من غانا لفعاليات مؤتمر الرخاء الإفريقي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “ صدى البلد”.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "علي مسئوليتي": "أسعار البنزين في غانا مرتفعة بشكل كبير".

وتابع موسى: "سعر لتر البنزين في غانا يعادل 65 جنيها"، مضيفا: "أحب أن أظهر للمواطن نموذج للمعيشة في الدول التي أقوم بزيارتها".

وأضاف: "غانا لا يوجد بها أبراج أو ناطحات سحاب والمباني ليست مرتفعة والمنازل مكونة من 3 أو 4 أدوار فقط".

وأكمل: "غانا لا تعاني من أزمة في الكهرباء ولديها أحد أكبر السدود في أفريقيا لتوليد الكهرباء".

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