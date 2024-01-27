رمضان عبدالمعز: لا تحزن ولا تقلق.. لك رزق لن يفوتك

حرص الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، على طمأنة المشاهدين في الظروف الصعبة لغلاء المعيشة.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم: "النبي كان يقول لصاحبه أبو بكر لا تحزن إن الله معنا فمن علينا، ومن كان الله معه لا أحد عليه، إن ينصركم الله فلا غالب لكم".

وأضاف: "لا تحزن ولا تقلق، ليس هناك رازق سوى الله سبحانه وتعالى كأجل لن يعدوك، ولك رزقك لن يفوتك، ومحدش بيموت ناقص عمر، هناك أرزاق مقسومة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا".