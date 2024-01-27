السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدكتور حماد عبد الله لـ"الشاهد": نحتاج فكرا للنمو الاقتصادى

الدكتور حماد عبدالله
الدكتور حماد عبدالله

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إن القوي الناعمة لمصر تبدع في وقت الأزمات.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لدينا بنية أساسية رائعة.. ومحاور وخطوط قطارات". 

وتابع: "نحتاج فكرًا للنمو الاقتصادي ووضع خطة لإدارة الاقتصاد". 

وأكمل: "اقترح أن يتقلص عدد الحكومة المقبلة من 33 وزيرًا إلى 9 وزراء فقط، كما أقترح عمل وزارة للأقاليم الاقتصادية ويتولي وزير كل إقليم".

وأشار إلى أن تقسيم المحافات الحالي هو تقسيم من أيام الخديوي إسماعيل كل 100 كيلوا محافظة، موضحًا أن 105 مليار دولار صادرات الهند من الصناعات النسيجية في عام 2022.

وأكد أن مصر في حاجة لزراعة القطن قصير التيلة بدلًا من استيراده، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات.

برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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