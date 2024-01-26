فايز فرحات: مصر كانت تأمل أن يكون قرار العدل الدولية واضحًا

علق الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية من إسرائيل لسكان قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إنه لا شك بأن مصر كانت تأمل أن يكون قرار المحكمة واضحًا وصريحًا استنادًا إلى الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا.

وأضاف أن هذه الدعوة استندت وتضمنت أدلة عديدة على انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف.