حماد عبد الله لـ"الشاهد": القوى الناعمة فى مصر تبدع وقت الأزمات

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إن المصريين لم يستسلموا بعد 1967.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كان جمال عبدالناصر أهم حاجة في حياتي بعد أبويا وأمي، وكان المصريون موجودين في نكسة 1967، المصريون لم يستسلموا بعد 1967، والمصريون كانوا من 1967 إلى 1976 خرج أحلى الأفلام والأغاني من أم كلثوم، ومصر كانت تبدع في هذه الفترة وابحث عن قوة مصر الناعمة سترى أنها أبدعت في وقت الأزمة، وكان لدي بحث في الكلية، وكان لدينا مادة سياسية في الجامعات المصرية".

وتابع: "طلبت أن أقدم أغنية بدلا من البحث، وقلت أغنية عدى النهار لعبد الحليم، وعدد من الأغاني وده الإحساس الذي كان يسود هذه الفترة، الأبنودي قال كلمتين، وقام عبدالحليم بتلحين وغناء الكلمات فأصبح رمزا للمرحلة والحالة التي كان يعيشها الشعب، والقوى الناعمة لمصر تبدع وقت الأزمات".

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.