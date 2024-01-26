غوتيريش يدعو إسرائيل إلى الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية

دعي أنطونيوا غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل إلى الامتثال لقرار محكمة العدل وعدم ارتكاب أي أفعال تؤدي إلى الإبادة الجماعية، حسبما جاء في نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "إكسترا نيوز".

ورحبت المملكة العربية السعودية بقرار محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل بشأن حربها في غزة.

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، نأمل في إحراز تقدم في المحادثات بشأن المحتجزين في غزة.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية تعليقًا على قرار محكمة العدل الدولية، إنه على إسرائيل اتخاذ تدابير لازمة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين في غزة وزيادة تدفق المساعدات.