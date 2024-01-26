واشنطن: على إسرائيل اتخاذ تدابير لازمة لتقليل الضرر ضد المدنيين فى غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية تعليقًا على قرار محكمة العدل الدولية، إنه على إسرائيل اتخاذ تدابير لازمة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين في غزة وزيادة تدفق المساعدات، حسبما جاء في نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "إكسترا نيوز".

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت، إن قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر.