أستاذ إدارة: الدولة تطلق الحرية لكافة الأراء بشرط المصلحة الوطنية

كشف الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية، عن أهم العوائد الاقتصادية التي تحاول تعويضها بعد الإنتهاء من مواجهة الإرهاب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي أوضح أن أي صعوبات ستمر طالما كلنا علي قلب رجل واحد.

لابد من زيادة عوائد الدولة المصرية من الدولار

وأضاف أن لابد من زيادة عوائد الدولة المصرية من الدولار، وبناء اقتصاد وطني للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أنه في عهد الجمهورية الجديدة، يتم إطلاق الحرية لكل كافة الأراء بشرطين مهمين جدًا بشرط توخي المصلحة الوطنية وأن يكون هذا الرأي صادر عن دراسة وافية للموضوع من الجانب الاجتماعي والسياسي.