خالد أبو بكر: رجل الأعمال المصري "وطني".. والقطاع الخاص الأهم للاقتصاد

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن رجل الأعمال المصري في هذا التوقيت بحاجة للاحتواء والاطمئنان، والعدالة وآليات سوق منضبطة.

وأضاف “أبو بكر” خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن المنافسة أصبحت صعبة جدًا خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المختلفة، مشددًا:"رجل الأعمال المصري وطني، والقطاع الخاص هو الأهم للاقتصاد".

وأشار "أبو بكر"، إلى أن:"النجاح الحقيقي هو القطاع الخاص، وأرجوكم احترموا القطاع الخاص وفكرة رجل الأعمال، وخاصة في ظل ما يتكبدونه من ضرائب.. والدولة مش هتعرف تعمل كل حاجة.. والقطاع الخاص هيعرف يحافظ على ماله".

وأوضح خالد أبو بكر، أن هناك كل احترام وتقدير وإيمان حقيقي بفكرة القطاع الخاص من قبل رجال الدولة، وخاصة أن هناك كثير من المشروعات المنفتحة على القطاع الخاص.