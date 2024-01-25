الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكري: الرئيس السيسي لمس وتر وطني وإنساني في احتفالية عيد الشرطة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث بعفوية شديدة ولمس وتر وطني وإنساني، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ72، وتحدث عن دور مصر في القضية الفلسطينية، وأكد أن معبر رفح لم يتم إغلاقه وإسرائيل تتحمل نتيجة إغلاقه.

وقال خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إنه خلال الأيام الماضية كان هناك احتفالات بعيد الشرطة المصرية، وتحديدا بالأمس، حيث أن هذا العيد يصادف الذكرى الـ 72، لتضحيات رجال الشرطة على مر العصور.

وأضاف:" نتوجه بالشكر للإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، على وجود فنانين كبار على رأسهم الفنانة سميحة أيوب، والتي وضحت تضحيات رجال الشرطة".

مصطفى بكرى صدى البلد عيد الشرطة الـ72 حقائق وأسرار الشرطة المصرية

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