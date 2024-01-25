كاتب صحفي: عيد الشرطة نموذج للتضحية فداءً لوطنه

علق الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، علي حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ72.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن عيد الشرطة نموذج للتضحية والفداء بأثمن ما يمتلكه الإنسان "روحه" التي يقدمها فداء لوطنه.

وأضاف “مغاوري” أن الرئيس السيسي أكد أن يوم 25 يناير يوم جليل وقف فيه أبطال الشرطة الباسلة ليدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الاسماعيلية.

وأشار إلى أن هذه الاحتفالية تتزامن باحتفالات الدولة في القضاء علي آفه الإرهاب التي كانت تهدد كيان الدولة المصرية في أعقاب ثورة 30 يونيو.