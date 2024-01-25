وسيم السيسى لـ"الشاهد": 88.6% من المصريين لديهم جينات تعود للملك توت عنخ آمون

أكد الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، أن دراسة معهد ماكس بلانك تدحض كل ادعاءات "الأفروسينتريك".

وقال "السيسي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "نعم تم الرد حيث إن مدعين الأفرو سينتريك حبوا يعملوا احتفالية ويقولوا هذا الكلام الفارغ في مدينة أسوان، ولكن الحكومة المصرية رفضت ومنعت الحفل، وكتبت عن هذا الحدث، وأخيرًا كانوا يريدون الاحتفال في القاهرة والحكومة منعت، ودراسة معهد ماكس بلانك تدحض كل ادعاءات "الأفروسينتريك"، وتم الدفع العلمي في مواجهة هذه الادعاءات منها مؤسسة كبيرة جدًا علي رأسها الدكتور طارق طه، وتم تفنيد هذا الامر الخطير، وخطورة الأمر نفس خطورة ما خرج به تيادور هرتزل عام 1897 وقال أنه بعد 50 سنة لابد أن يكون لليهود وطن في فلسطين".

وأضاف: "بالفعل في عام 1984 هو هجرة اليهود لفلسطين والتقسيم والاعلان عن دولة اسرائيل، ونفس الأمر للافروسينريك لأن الصهيونية العالمية تضع في عقل الأفارقة في أمريكا أن مصر ملك لهم حتى يكون لهم تحرك بعد 100 سنة مثلًا ويتم إضافتهم على مصر مثلما فعلوا مع اليهود وتم لفظهم على فلسطين لأن اليهود تم إهانتهم بشكل وحشي في أوربا، ولم يكرمهم أحد سوي العرب، وأمريكا تريد التخلص من الافارقة السود فيتم التحضير لها أن مصر ملك لهم من البعد السياسي ولابد من الاهتمام بهذه الدعوات وهذا تمهيد لصناعة وطن".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.