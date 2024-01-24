الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الله: استهدفنا موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابات مباشرة

حزب الله
حزب الله

أكد حزب الله اللبناني، أنه تم استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابات مباشرة، حسبما أفادت فضائية "الغد" في نبأ عاجل منذ قليل.

واستنكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجوم الذي وقع اليوم، الأربعاء، على مركز تدريب "الأونروا" في  مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لم تكن كافية، مشيرةً إلى أنها تريد السماح بدخول المزيد من المساعدات والمواد الغذائية والإمدادات إلى غزة.

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