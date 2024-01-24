جيش الاحتلال يتجرع أكبر خسارة فى صفوفه منذ بدء الحرب.."تقرير"

استعرض تقرير لفضائية "الغد" ما نشرته صحف ومواقع إعلامية عالمية وإسرائيلية متابعات حول تطورات المشهد في غزة.

ونبين في جولة أبرز ما نُشر، حول العدوان الإسرائيلي على غزة.

لوموند: القوات الإسرائيلية في فخ غزة

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرًا بعنوان: «القوات الإسرائيلية في فخ غزة» وتناول التقرير مقتل 21 جنديًا من جيش الاحتلال في ضربة واحدة.

وقال الأكاديمي الفلسطيني محمود يزبك، المحاضر في جامعة حيفا، إنه كلما طال أمد الحرب الإسرائيلية على غزة تقلصت إمكانية تحقيق إسرائيل لأي إنجاز عسكري بالقطاع.

وأكد "يزبك" أن بعض المحللين الإسرائيليين الموضوعيين قد صرحوا وكتبوا بأن إنجاز تحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة لن يتأتى إلا عبر التفاوض.

يديعوت أحرونوت: سلاح آر بي جي هو الأكثر فعالية في الحرب

ووصف يزبك سلاح آر بي جي المطور محليًا الذي تستخدمه المقاومة الفلسطينية بـ«المفاجأة»، وقال: «المخابرات الإسرائيلية اعتادت على أن تسوّق للعالم فكرة أنها أقوى جهاز استخباري بالعالم، إلا أن 7 أكتوبر وما أعقبه جعلهم يعيشون حالة صدمة».

وأضاف: «الأمر لا يقتصر على الآر بي جي، ولكن أيضًا مسألة الأنفاق». وتابع: «وهذا يضع القيادة العسكرية الإسرائيلية في وضح محرج أمام مجتمعهم».

فاينانشال تايمز: أمريكا تطالب بكين بحثّ طهران لكبح جماح الحوثيين

ونشرت فاينانشال تايمز تقريرًا تقول فيه إن واشنطن طلبت من بكين حث طهران على كبح جماح الحوثيين الذين يستهدفون سفنًا تجارية في البحر الأحمر.

وعلق يزبك على ذلك قائلًا: «الصين تستفيد من الواقع الحالي في البحر الأحمر لكي تقوي موقفها السياسي ما بعد الحرب»، وأضاف: «أمريكا تريد أن تجند تحالفًا كبيرًا للوقوف أمام اليمن، وأعتقد على المدى المتوسط الرابح هو السياسة الصينية والخاسر هي السياسة الأمريكية، والصين تستغل هذا الوضع من أجل تحقيق أرباح سياسية».

ولا يزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرًا منذ 110 أيام، وقد ارتفع عدد شهداء الحرب إلى أكثر من 25 ألف شهيد فلسطيني، بالإضافة إلى 63740 مصابًا.