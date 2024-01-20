الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام إسرائيلى: الكابينت سيصوّت لتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية باستثناء بن غفير

بن غفير
بن غفير

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أعضاء الكابينت سيصوتون لصالح تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية باستثناء بن غفير، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل منذ قليل.  

وأجرى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مناقشات بشأن مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يتضمن تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية إلى طرف ثالث قبل وصولها إلى رام الله، وبينما لم يتم التصويت لتفعيل هذه الخطوة المقترحة، إلا أن الفكرة تثير اعتبارات جديدة في النزاع المستمر حول تحويل الأموال.

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