خالد الجندى: من يدّعى معرفة الغيب "دجال"

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على التوقعات المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، وادعاء الغيب.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن علم الله عز وجل هو صفة لذاته، ولا يجوز على الإطلاق تبعيضها، ومن يدعي معرفة الغيب دجال.

وأضاف: "أن تأخذ منها جزءًا دون الآخر.. مثل أن يقول أحدهم ربنا قالنا اللي هيحصل في الهند غدًا، ولم يخبرنا بما سيحدث في باكستان، وهكذا".

إن علم الله عز وجل لا يحيطه شيء، مستشهدًا بحديث سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر: "وما علمي وعلمك وعلم السابقين وعلم اللاحقين في علم رب العالمين، إلا كما أخذ ذلك العصفور من ماء ذلك البحر".