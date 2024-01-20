الشيخ خالد الجندى يشيد بموقف وزارة الأوقاف من مساعدة أهلنا فى غزة

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، بما قامت به وزارة الأوقاف في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "هذا الموضوع مهم جدًا لأن البعض أُصيب بحالة من الفتور، الناس بقت كل علاقتهم بغزة الأخبار التي يسمعون لها في نشرة الأخبار".

وأضاف: "حتى هذه الأخبار لم تعد تحرك ساكنًا، ودماء الشهداء لم تستنفر الحمية ومشاعر الإخاء والعروبة والإسلام والإنسانية في نفوس الكثير من الناس، واستمرار الأخبار أصاب الناس بحالة من حالات التجمد".