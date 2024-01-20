السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشيخ خالد الجندى يشيد بموقف وزارة الأوقاف من مساعدة أهلنا فى غزة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، بما قامت به وزارة الأوقاف في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "هذا الموضوع مهم جدًا لأن البعض أُصيب بحالة من الفتور، الناس بقت كل علاقتهم بغزة الأخبار التي يسمعون لها في نشرة الأخبار".

وأضاف: "حتى هذه الأخبار لم تعد تحرك ساكنًا، ودماء الشهداء لم تستنفر الحمية ومشاعر الإخاء والعروبة والإسلام والإنسانية في نفوس الكثير من الناس، واستمرار الأخبار أصاب الناس بحالة من حالات التجمد".

 

مواد متعلقة

"أبوغوش": حماس انتقلت إلى طور جديد.. تكتيك "الخلايا المنفردة"

نيفين مسعد لـ"الشاهد": المدرسة لها تأثير كبير على الأبناء ورغبتهم فى التقليد

جومانا مراد: أحب السينما كثيرًا وأرفض تقديم الأدوار الجريئة

نفين مسعد لـ"الشاهد": المواطنة اكتسبت دفعة قوية بعد يونيو 2013

نيفين مسعد لـ"الشاهد": بعض الأبحاث تكون عبارة عن قص ولصق

نيفين مسعد لـ"الشاهد": بعض الألقاب يتم قياسها وفق الاهتمام بالمظهر أكثر من الجوهر

خالد أبو بكر: ربنا يوفق الحكومة ويكرمها بس مش هسكت على وجع الناس

والدة الطفل عبد الله كحيل لـ"مصر تستطيع": كنت واثقة من شفائه وعدم بتر قدمه

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

وزير الداخلية وأعضاء "الأعلى للشرطة" يوجهون الشكر إلى الرئيس السيسى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

الجيش السودانى يعلن النفير العام بعد استجابة الشعب لنداء البرهان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا