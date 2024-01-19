والدة الطفل عبد الله كحيل لـ"مصر تستطيع": كنت واثقة من شفائه وعدم بتر قدمه

خصص برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، حلقة اليوم للطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل، الذي وصل مصر لتلقى العلاج بمستشفى معهد ناصر.

وأبدت والدة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل سعادتها بعد نجاح علاج طفلها داخل مصر، قائلة: "إن اليقين الذي بداخلي تجاه شفاء عبد الله جاء من الثقة برب العالمين؛ لأنه لم يخب ظني به أبدا، فكان لدي يقين أشبه بالإصرار على شفائه وسيره على قدمه مرة أخرى رغم صعوبة الموقف".

وأضافت: "الجميع كان يضع احتمالية كبرى لبتر قدمه إلا أنا كنت رافضة الفكرة، وكان لدي إصرار على شفائه وسيره مرة أخرى"، لافتةً إلى دور الأطباء بفلسطين، حيث كانوا يبذلون أقصى مجهود لديهم رغم ضعف الإمكانات حتى لا يتم بتر قدمه وقاموا بتنظيف الجرح حتى تم نقله إلى مصر.

وتابعت: "أغلى هدية ليا إني أشوف عبد الله ماشي على رجله"، مشيرة إلى أن أصعب لحظة مرت بها هي فترة دخوله العمليات لمدة 15 ساعة متواصلة، لأنها عملية معقدة، فالطفل عبدالله قام خلال الشهرين بعملية زراعة مسمار نخاعي وزراعة عضلة من الكتف بالقدم ثم بعدها بشهر قاموا بعملية ترقيع.