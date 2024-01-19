الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الفلسطينى بطل".. حكايات الوجع بلسان البراءة من طفل فلسطينى

عبدالله الكحيل
عبدالله الكحيل

خصص برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، حلقة اليوم للطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل، الذي وصل مصر لتلقى العلاج بمستشفى معهد ناصر.

وتحت عنوان "الأمل وحب الحياة"، وصل الطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل مصر لتلقى العلاج بمستشفى معهد ناصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما أصيب في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعبر عبدالله عن سعادته الغامرة بعودته للحياة مرة أخرى، بعدما وجه النداء إلى الدولة المصرية، وسرعان ما استجابت مصر لندائه وتم نقله إلى معهد ناصر، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة، متابعًا: "احكوا مع المصريين يطيبوني، والفلسطيني بطل وما يتوجع".

ونجحت العملية الجراحية في إعادة بناء عظام الفخذ، وتمكن عبدالله من المشي مرة أخرى بعد فترة طويلة من العلاج، وتمكن من المشي مرة أخرى بعد أن دمرت 85% من عظام فخذه أثناء العدوان على غزة.

وكان الطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل يعاني من تفتت في عظمة الفخذ اليسرى وفقدان للعظام والأنسجة المحيطة به، ويعاني من بتر بأطراف أصابع اليد اليسرى، وانفجار في الطحال.

أحمد فايق عبدالله الكحيل الطفل الفلسطيني الأمل وحب الحياة

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