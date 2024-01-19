وزير الكهرباء: نستهدف الوصول لـ42% من الإنتاج عبر المصادر المتجددة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "نستهدف إنتاج 42٪ من الكهرباء عبر مصادر متجددة وهذا يحتاج لمجهود كبير".

وأضاف "شاكر" خلال جولة خاصة من مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لفضائية "إكسترا نيوز": "الأجواء المحيطة وبيئة العمل وتصميم المكاتب جرى وفقا لمعايير معينة تتناسب مع طبيعة عمل الوزارة".

وأكد أن "الكهرباء" أول وزارة تنتقل للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى أن الوزارة تهتم بالأفراد القادمين للعمل بالعاصمة، والمباني تم تصميمها من الداخل بصورة تواكب طبيعة العمل.