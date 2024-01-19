نيفين مسعد لـ"الشاهد": الطبقة الوسطى تعرضت لانكماش ثقافى واجتماعى

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الطبقة الوسطي تعرضت لانكماش ثقافي واجتماعي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،:"المجتمع حدثت فيه مشاهد شاذة، مثل ما قال أرسطو أن من يحفظ توازن المجتمع هي الطبقة الوسطي، بالمعني الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والقيمي بكل أبعادها، فهناك حدين مختلفين الأشخاص المنعزلة التي ترفض كل شئ وتقيم حوار مع المسيحيين، ومع المختلفين في الفكر، وفي الناحية الثانية أشخاص غير عايشين مع المجتمع، وهم جزء من الخارج في تفكيرهم وفكرهم ولا يتحدثون العربية من الأساس وتفكيرهم مختلف".

وتابع:"ذلك أدى إلى انكماش الطبقة الوسطي بشكل متتالي، فتواجد هذين الحدين المختلفين، فتصارع الطبقة الوسطى حتى تجد لنفسها مجال أو مساحة من الحركة وسط هذين الحدين، فهي لا تستطيع أن تنعزل أو تخرج خارج هذا المجتمع، فهذه معضلة، وجلال عامر عبر تعبير صادق وأمين عن المشكلة التي يعاني منها المجتمع، وأن هناك أشخاص يعيشون بأجسادهم في نفس الوقت والمكان وأشخاص تعيش في القرن السابع والقرن الحالي، وهذا تبلور لهذه الفكرة، وأن هناك حدين مختلفين".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.